Sahi, işe neden gidiyorduk?

20 Ağustos 2020

Pandemi sonrası için sıkça duyduğumuz bir ifade, "hiçbir şey aynı kalmayacak” oldu. Gerçekten hepimiz “yeni normali” tanımlamaya, yeni şartlara uyum sağlamak için neler yapılması gerektiğine, daralan iş hacimlerini ve üretkenliği eskisine nasıl döndürebileceğimize kafa yormaya başladık. İş hayatının içine girdiği büyük belirsizliğin hem işveren hem de çalışanlara dayattığı tehditlerle başa çıkmak için sunulan çarelerden biri uzaktan çalışma oldu. Salt Sonuca Dönük Çalışma Ortamı (ROWE—Results Only Work Environment) fikri bunlardan biri. Özellikle beyaz yakalı işlerde ölçülebilir işveren beklentisi karşılandıktan sonra çalışan fiziki olarak ofiste olmuş, olmamış ne fark eder, öyle değil mi?

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