Sarıtepe: Lisanslama sürecini yakından takip ediyoruz

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Türkiye’de finansal teknolojiler alanında köklü şirketler arasında yer alan Eçözüm Bilgi Teknolojileri, 20 yıllık tecrübesi ve 130’u aşkın personeliyle finansal teknolojiler üretmeye devam ediyor. Her geçen yıl cirosunu ve müşteri sayısını artıran Eçözüm, açık bankacılık ürünlerinde

yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. Finansal teknolojilerin 2 ana kulvarı olan online tahsilat ve açık bankacılık ürünleriyle müşterilerine aktif olarak hizmet veren Eçözüm Genel Müdürü Refik Sarıtepe, bu iki kulvarı şirket vizyonunda önemli dönüm noktası olarak tanımlıyor. “2020’de online ödemelerin yüzde 15’i Netahsilat üzerinden” Yaklaşık 10 yıl önce, B2B tahsilatlar alanındaki online ihtiyaçları fark ederek yola çıktıkları Netahsilat serüveni şirketin bugünkü güçlü pozisyonunda önemli bir rol sahibi. Netahsilat ile ilgili 2020 yılına ilişkin rakamları paylaşan Sarıtepe, 1900’den fazla firma ve kayıtlı 400 bin ’den fazla bayi aktif olarak platformu kullandığını ve yılı 37 milyar liralık rekor işlem hacmiyle kapattıklarını hatırlattı. Şirket, 2021 yılında 55 milyar liralık işlem hacmi hedefliyor. Sarıtepe, “Bankalar Arası Kartlar Merkezi'nin yayınlamış olduğu verilere göre 2020 yılında yapılan online tahsilat işlemlerinin yüzde 15'i Netahsilat ekosisteminden geçti. Bu başarı hem bizim açımızdan hem de ülkemizdeki teknolojik gelişmeye olan katkı açısından

oldukça gurur verici” ifadelerini kullandı. Açık bankacılık ürününü NetEkstre’yi 2018’de kullanıma sundu Eçözüm Bilgi Teknolojileri vizyonundaki diğer önemli değişikliğin ise yaklaşık 5 yıl

önce gündeme geldiğini aktaran Sarıtepe, açık bankacılık platformuna yönelik

çalışmalarını şöyle özetledi: “Bankacılık ve finans sektöründeki dijital dönüşüme paralel olarak online bankacılık alanında yaşanan gelişmelerin neticesinde artan ürün çeşitliliği ve online ürünlere kolay erişim sayesinde birçok firma farklı bankalarla çalışmaya başladı.

Birden çok banka ile aynı anda çalışan firmalar için farklı bankalarda bulunan hesapların takibi, hesap hareketlerinin muhasebeleştirilmesi gibi süreçlerdeki zorluklar bizi bu alanda yeni bir ürün geliştirmeye iten en önemli faktör oldu. Bankalardaki servislerin belirli bir olgunluğa ulaşmasıyla birlikte tüm banka hesaplarının tek bir panel üzerinden takip edilip raporlandığı bir sistem olan NetEkstre ürünümüzü tamamen yeni ve güncel teknolojilerle geliştirmeye başladık ve açık bankacılık sektörüne ilk adımımızı atmış olduk. Hem web hem de mobil tabanlı NetEkstre Banka Hesap Entegrasyon ürünümüzü 2018 yılında kullanıma sunduk.”

İçinde bulunduğumuz dönemde 27 banka ve 15 ERP sistemi ile direk entegre edilebilen NetEkstre’yi tercih eden şirket sayısı 3 katından fazla artarak binin üzerine çıktı. Eçözüm, açık bankacılık tarafında ise hizmet sunulan firma sayısında yüzde 120’lik bir büyüme öngörüyor.

2021 yılında sektörü neler bekliyor?

PSD2 ile Avrupa’da başlayan regülasyon süreci 2019 yılında 6493 sayılı ödeme ve elektronik para kuruluşlarıyla ilgili kanunda da açık bankacılık tarafında yerini buldu. 2020 yılı itibariyle bu değişiklikler bir bir hayata geçirildi. Merkez bankasının yıl içerisinde yayınlaması beklenen ikincil düzenlemelerle birlikte çıkmasıyla birlikte açık bankacılık alanı kanunlarla birlikte ülkemizde

regüle olmuş olacak. 2021 yılında sektörü bekleyen yenilikleri ve gelişmeleri değerlendiren Sarıtepe şu ifadeleri kullandı: “Merkez Bankası’nın gündeminde olan düzenlemeler ile iki önemli noktada regülasyon geliyor. Bunlardan ilki hesap bilgisi hizmetinin sağlanması. Bundan sonraki süreçte ise BKM üzerinden daha standart bir yapıya doğru gidilecek. Böylelikle bu hesap hareketlerini

sadece yetkili ödeme kuruluşları veriyor olacak. Bu alandaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor

ve ikincil düzenlemelerin devreye girmesiyle birlikte sektörde bu alanda lisans alan ilk ödeme

kuruluşlarından birisi olmak istiyoruz. Diğer bir konu ise ödeme emirlerinin tetiklenmesi. Son dönemde FAST ve kolay adres gibi birçok yeni yapı hayatımıza girdi. Bunları takiben ödeme emrinin başlatılması noktasında da yepyeni bir yapıyla karşılaşacağız. BKM üzerinden yapılacak banka entegrasyonları ile bankaların ekranlarına girmeden EFT / havale işlemleri kolayca

yapılabilecek. Tüm bu yeni yapılarla birlikte şu an aktif olarak kurumsal firmalara sunulan açık bankacılık uygulamaları bireyler seviyesine inecek. Bireyler tüm bankalardaki hesap hareketlerini kolayca tek sistem üzerinden görüp, takip edip, yönetebilecek ve ödeme hesapları arasında

kolayca transferler gerçekleştirebilecekler”.



Açık bankacılık ürünlerine 2 yeni platform daha ekledi



Eçözüm, 2020 yılı içerisinde açık bankacılık ürünleri arasına Posrapor ve E-Dbs ürünlerini de dahil etti. Posrapor ile firmalar hem fiziki posları hem de sanal posları üzerinden yapılan pos tahsilatlarını ve bunların akıbetlerini tek ekrandan takip edebiliyor ve ERP sistemlerine entegre edebiliyorlar. E-DBS ürünü ise bayi ağlarında doğrudan borçlanma yapısıyla çalışan firmaların bu süreçlerini kolaylaştırıyor ve tekilleştiriyor. 20201 hedeflerine de değinen Sarıtepe yıl içerisinde sisteme dahil edeceğimiz çek entegrasyonu ve toplu ödeme talimatları ile açık bankacılık platformunu geliştirmeyi planladıklarını söyledi. Eçözüm, hizmet verdiği sektör ve firma artışıyla birlikte çalışan sayısını da artırmayı hedefliyor.