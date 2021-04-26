Teknolojinin rehberliğinde yatırım fonları dünyası

Bilgisayar ve internet teknolojilerinin finansal hayatımızdaki etkinliğinin artmasıyla birlikte yatırım dünyası da yeniden şekilleniyor. Platformların işlem yeteneklerinin artması, işlemlerin daha güvenli ve anlık olarak gerçekleştirilebilmesi, yatırım alternatiflerinin çeşitlenmesi ve yatırım kararlarına destek veren dijital çözümler yatırım teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını açıyor. Yatırım teknolojileri alanında faaliyetlerini sürdüren Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık kurucu ortağı Dr. Serra Eren Sarıoğlu, , yakın gelecekte yatırım yönetimi ve yatırım araçları işlemlerinin DeFi (Decentralized Finance) adı verilen merkeziyetsiz finansal yapılar ile gerçekleşeceği bir dünyanın bizleri beklediğini belirtti.

TEFAS, yatırım fonları platformları adına öncü oldu



Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu fonlara artık elektronik bir platform üzerinden erişebilme ve işlem yapabilme imkanına sahip olduğumuzu hatırlatan Sarıoğlu, TEFAS’ın bu alanda öncü olduğunu vurguladı. Türkiye’de kurulmuş olan ve sermaye piyasasında faaliyetlerini sürdüren

tüm yatırım fonlarına tek bir terminal üzerinden erişim imkânı sağlayan TEFAS platformunun önemine değinen Sarıoğlu, “TEFAS, platformu devreye girmeden önce yatırımcılar sadece hesaplarının bulunduğu banka veya aracı kurumun fonlarını alıp satabiliyorlardı. Diğer fonlara erişim imkanı sınırlıydı. Bu anlamda, 2015 yılında TEFAS’ın devreye girmesi yatırımcının tüm

fonlara erişiminin önünü açan önemli bir teknolojik yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Yatırımcılar

artık nerede olurlarsa olsunlar, tüm alternatifleri kıyaslayarak, kendi kriterlerine en uygun fonları

seçebilme ve kolayca alıp satabilme özgürlüğüne sahipler.



“Robo danışmanları tercih edenlerin sayısı artıyor”



Yatırım danışmanlığı işinin dijitalleşmesi anlamına gelen Robo danışmanlık teknolojisine de değinen Sarıoğlu, portföy yönetimindeki teknolojik yenilik arayışının robo danışmanları hayatımıza dahil ettiğini belirtti. Robo danışmanların, yatırım danışmanları tarafından yüksek birikim sahibi bireylere özel olarak verilen portföy yönetimi hizmetini, düşük birikimli çok sayıda yatırımcıya sağlayabilmek üzere yola çıktığını hatırlatan Sarıoğlu, “Kurdukları kullanıcı dostu platformlar/uygulamalar ve bir kısmı ve/ veya tamamı otomatiz edilmiş hizmetler ile çok sayıda yatırımcıya ulaşmaya başladı” dedi.



Yatırım fonlarını derecelendirme yetkisi alan ilk kuruluş



2014 yılında kurulan ve bireysel/kurumsal yatırımcılar için karar destek sistemleri geliştiren bir Fintech şirketi olan Ludens İleri Finansal Hizmetler, İyi Gelir platformuyla robo danışmanlık alanında da hizmet veriyor. Ludens Fon Rating ile yaklaşık 6 yıldır yatırım ve emeklilik fonlarının notlandırma ve derecelendirilmesini yapan Ludens, TSPB’den (Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği) yetki belgesi alan ilk kuruluş olarak dikkat çekiyor. İyi Gelir platformunun küçük birikim sahiplerine yatırım kararlarında yardım etmek için geliştirildiğini belirten Sarıoğlu, “Geleneksel yatırım danışmanlığı hizmetinin çözüm getiremediği çok sayıda küçük yatırımcının birikimlerinin yönetilmesi sorununa bir çözüm getiriyor. Ücretsiz olarak kayıt olunabilen İyi Gelir ile yatırım danışmanlığı hizmetini herkes için ulaşılabilir hale getiriyoruz.