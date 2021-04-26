Tpay Mobile, üst düzey atamalarını duyurdu

Yakın zamanda Payguru’nun satın alınmasıyla açılan pozisyonlar, Tpay Mobile’ın MEA ve Türkiye’de sınır ötesi mobil ödemeleri destekleyerek bu işlemleri kolaylaştırma vizyonunu taşıyor.

Işık Uman, Küresel İşbirliği, Türkiye ve Sahra Altı Afrika Başkan Yardımcısı oldu



Payguru'nun Kurucu Ortağı ve Tpay Mobile tarafından satın alınmadan önce Payguru’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Işık Uman, Küresel İşbirliği, Türkiye ve Sahra Altı Afrika Başkan Yardımcılığına atandı. 2016 yılında BDDK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ödeme lisansı verilen ilk mobil ödeme şirketi olan Payguru, Işık Uman’ın Yönetim Kurulu Başkanlığında Mobil Ödeme ve Banka Havalesi hizmetleriyle yılda 500 milyon TL tutarında işlem hacmine ulaşmıştı. Küresel İşbirliği, Türkiye ve SSA Başkan Yardımcısı Işık

Uman şunları söyledi: “Türkiye’de Payguru çatısı altında ortaklarımla beraber gurur duyduğum bir fintek işi kurduktan sonra, şimdi yepyeni bir coğrafyada yeni bir yolculuğa başlamak üzere

TPAY MOBİLE'a katılmaktan heyecan duyuyorum. TPAY MOBİLE’a katılmak yalnızca bana değil tüm Payguru ekibine, yenilikçi teknolojimizi ve hizmetlerimizi, TPAY MOBİLE'ın mobil

ödeme alanında lider oyuncu olarak kendini kanıtladığı MEA bölgesine ihraç

edebilmesi için inanılmaz bir fırsat sunuyor."

Onur Ergüney, Tpay Mobile Dijital Oyunlar ve E-spordan sorumlu başkan yardımcısı oldu



Payguru üst düzey yöneticisi Onur Ergüney de, Tpay Mobile Dijital Oyunlar ve E-spordan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Ergüney, oyun, dijital eğlence ve telekomünikasyon sektörlerindeki 10 yılı aşkın yönetim deneyimi ve uzmanlığıyla ödeme sistemleri, gelir kaynağı sağlama, dağıtım ağı kurma ve ürün geliştirme konularında katkıda bulunuyor. Payguru'da iş geliştirme stratejileri, uluslararası ticaret ilişkileri regülatif uyum süreçlerinden sorumlu olan Ergüney, öncesindeyse Game Sultan, Paytogo ve MOL Turkey

gibi uluslararası şirketlerle çalıştı. TPAY MOBİLE Dijital Oyunlar ve E-Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Ergüney şunları ekledi: “Payguru’nun satın alınmasının ardından TPAY MOBİLE yönetim ekibine katıldığım için çok mutluyum. Türkiye'deki oyun ve e-spor sektöründeki tecrübemizi TPAY MOBİLE'in kendini kanıtladığı büyük MEAbölgesine taşıma fırsatı inanılmaz derecede heyecan verici. Bu gelişme hem küresel hem de yerel geliştiricilerin oyunlarını yayınlamaları ve kazanç elde etmeleri için yeni fırsatlar getirecek."



CEO Salama: Atamalar yeni fırsatlar getirecek



Tpay Mobile CEO'su Sahar Salama atamalara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri

kullandı: “Işık Uman ve Onur Ergüney'in bu görevlere atanmasıyla, iddialı büyüme stratejimizi hızlandıracağız. Her ikisi de Payguru'yu kuran, büyüten ve başarıları kanıtlanmış olan

girişimciler. Beraberlerinde telekomünikasyon, oyun ve e-spor alanlarında çok önemli bir deneyim getiriyorlar. TPAY MOBİLE'ı büyütme ve MEA ile Türkiye genelinde sunduğumuz ürün ve hizmetlerin ölçeğini genişletme stratejimizde, onları yönetim ekibimize katmaktan büyük memnuniyet duyuyor ve deneyimlerini paylaşıp geliştirmeleri için sabırsızlanıyoruz.”