Türkiye Finans, sürdürülebilir büyüme için çalışıyor

Katılım finans modelinin özünde üretimin olduğunu söyleyen Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, bu modelin reel sektörü ve ticareti büyütmek üzerine kurulu olduğunu

ifade etti.

Akşam, “Biz Türkiye’nin hayata katılım bankasıyız. Hayat denince bunun merkezinde insan var. Merkezimize insanı alarak kendimize bir misyon belirledik. Birlikte kazanan ve paylaşanların hayata katılım bankası olarak üretmek, büyümek ve büyütmek isteyen herkesin yanında olmaya gayret ediyoruz. Ülkemizin finansal büyümesine destek olurken, sadece ekonomik değil toplumsal fayda da sağlıyoruz.” dedi.

Toplumun farklı kesimlerinden ekonominin çarklarını çevirmek isteyen tüm vatandaşların, esnafın, KOBİ’nin, çiftçinin yahut girişimcinin yanında olmaya, onların üretebilmeleri için tüm kaynaklarını seferber etmeye hazır olduklarını belirten Akşam, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için üretim odaklı kalkınmanın teşvik edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için üretim, ticaret ve ihracatın olmazsa olmaz unsurlar olduğunu ifade eden Akşam, “Banka olarak yenilikçi ürünler geliştirmeye ve üretmeye inanıyoruz. Türkiye’nin üreticisi, esnafı ve finans kuruluşlarıyla 500 milyar dolar ihracat yapabilecek kapasitede olduğunu biliyor ve bu hedefi yakalayacağına yürekten inanıyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesi için toplumun farklı kesimlerine her türlü desteği vermeye hazırız. Ülkemizi ileriye taşıyacak tüm sektörlerde büyük bir üretim seferberliği var. Türkiye Finans olarak bilançomuzu büyütürken imalata, sanayiye, ihracatçılara, lojistik, müteahhitlik ve enerji tarafına kuvvetli bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye Finans olarak toplumun farklı kesimlerine sunduğumuz finansman çeşitliliği, zor dönemlerde ülkemiz üretmeye kaldığı yerden devam edebilsin diye hayata geçirdiğimiz ekonomi destek paketleri, kanal çeşitliliğimiz, müşterilerimizi odağa alarak hayata geçirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz gibi pek çok örnek; bankamızın üretime olan inancının somut göstergeleridir. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için üretim odaklı kalkınmanın teşvik edilmesi, katılım finans modelinin özünden aldığı güçle üretim seferberliğine güç vermesi büyük önem taşıyor. Sağlam temelleri olan, büyüyen bir ekonomi bizleri de büyütecektir." dedi.

Pandemide finansman desteği

Pandemi ve normalleşme döneminde çok hızlı kararlar alarak; üretimin devam edebilmesi için toplumun farklı kesimlerine özel destek paketleri oluşturduklarını dile getiren Akşam, üretimin devamlılığının olağan üstü bir dönem olan pandemide daha da önem kazandığına vurgu yaptı. Pandemide en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları için somut faydalar sunduklarını belirten Akşam, sağlık çalışanları için hayata geçirdikleri destek paketi ile sadece bankacılıkta değil tüm sektörler arasında bir ilki gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Murat Akşam, “Sağlık çalışanı paketimizin ardından sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üstü müşterilerimize ve sahada görevlerini özveriyle yerine getiren kamu çalışanlarına finansman avantajları, sağlık sigortası, ücretsiz market teslimatı ve transfer imkanı gibi hayatlarını kolaylaştıracak pek çok hizmet sunduk. Normalleşme döneminde kepenk açan esnaf ve KOBİ’mize ‘Kaldığınız Yerden Devam Edin’ diyerek, çok uygun koşullarla finansman desteği sağladık” diyerek pandemi döneminde ve yeni normalde ekonomik ve toplumsal faydaya odaklandıklarını dile getirdi.

Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, katılım bankacılığı sektörüne ilham veren adımlarla ülkemizde üretimin ve ekonominin devamlılığı için sorumluluk almaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Ekonomiye 60.4 milyar lira kaynak sağlandı

2020 yılının olağanüstü koşullarına rağmen ağustos sonu itibariyle Türkiye ekonomisine 60 milyar liranın üzerinde (60,4 milyar TL) kaynak sağlayarak reel sektöre ve ekonomiye olan katkıyı arttırdıklarını ifade eden Akşam, “Bugün olduğu gibi yarın da ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için sorumluluk almaya, milli ekonomiye ve üretime katkı sağlamaya, vatandaşlarımız için sahada olmaya devam edeceğiz. Bu duruşumuzun ardında yenilikçilik kültürü ve müşteri odaklı iş modelimiz mevcut. Yenilikçi yaklaşımımız, bankacılık trendlerini yakalayan dijital ürün ve hizmetlerimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına sunduğumuz hızlı ve yerinde çözümlerle sadece katılım bankacılığı müşterilerine değil, daha önce katılım finans modeliyle çalışmamış kişilere de ulaşabiliyor, bu anlamda sektörümüzün büyümesine de öncülük ediyoruz. Bunu da kaliteli bir müşteri deneyimi sağlayarak elde etmeyi hedefliyoruz. Bu sayede katılım bankacılığını tüm Türkiye’deki birey ve kurumlarla tanıştırma hedefimizi gerçeğe dönüştürüyor; sadece Bankamızı değil, sektörümüzü de büyütüyoruz. Bu noktada konvansiyonel bankalardan pay alacak yenilikçi ürünleri hayata geçirerek sektörün rekabet çıtasını bir üst noktaya taşıyoruz. Özetle Türkiye Finans olarak katılım finans sistemini ve katılım bankacılığını yeni müşteriler ve ürünlerle büyütüyor, geliştiriyoruz.” diye konuştu.