Türkiye Finans'ın KOBİ hizmet ağı büyüyor

Türkiye Finans Ticari Bankacılık Grubu Pazarlama Müdürü Gökhan Çiğdem, pandemi döneminin en önemli konularından birisi de her türlü olumsuzluğa rağmen ulaşılabilir olmak olduğunu dile getirerek, “Müşterilerimizin hem genel müdürlük hem de şube kanallarımız üzerinden bize ulaşabilmeleri, taleplerini iletebilmeleri ve normal zamanlardaki gibi hizmet alabilmeleri en önemli önceliğimiz oldu. Personelimizin dönüşümlü çalışması, şube çalışma saatlerimizin düzenlenmesi ve uzaktan erişim imkanları ile hem genel müdürlük hem de şube çalışanlarımızın kesintisiz hizmet vermesini sağladık.” dedi.

Pandeminin piyasaları etkilemeye başlaması ile birlikte çok hızlı bir şekilde uygulamaya alarak açıkladıkları “Ekonomi Destek Paketimiz” ile talep eden tüm müşterilerimizin taksit öteleme veya finansman borçlarının yeniden bir ödeme planına bağlanması gibi imkanları sunduklarını belirten Çiğdem, şunları söyledi:

“Ekonomi Destek Paketimiz kapsamında ağırlığı KOBİ nitelikli olmak üzere yaklaşık 900 müşterimizin 3.2 milyar TL’lik finansmanında öteleme veya yeniden vadelendirme işlemi gerçekleştirdik. Türkiye Finans Katılım Bankası olarak sadece pandemi döneminde bin 700 müşterimize 1.8 milyar TL’lik KGF kefaletli finansman desteği sağladık. Bu desteği kullandırdığımız KOBİ müşterilerimizin sayısı ise bin 600 olup sağlanan finansman desteği miktarı 1.4 milyar TL’dir. Sadece pandemi döneminde kullandırdığımız KGF kefaletli finansmanların yaklaşık yüzde 80’ini KOBİ nitelikli müşterimizin çek ve OPEX ödemelerine destek olmak amacıyla kullandırmış olduk.”

KOBİ’lere özel olarak sundukları Türkiye Finans Siftah Kart ile peşin olarak gerçekleşen ticari mal ve hizmet alımlarını çek, senet gibi evraklarla uğraştırmadan taksitlendirdiklerini dile getiren Çiğdem, “9 aylık dönemde KOBİ nakdi kredilerimizde yüzde 34 büyüme gerçekleştirdik. KOBİ müşterilerimizde 4.2 milyar TL’si gayri nakdi olmak üzere toplam kredi büyüklüğümüz 21 milyar TL’ye ulaştı. KOBİ nitelikli müşterilerimizdeki nakdi kredi büyüklüğümüzün bankamız toplam tüzel müşterilerdeki nakdi kredi büyüklüğü içerisindeki payı ise yüzde 35 seviyelerindedir.” dedi.

Uçtan uca dijital hizmet geliyor

Çiğdem, KOBİ’ler için e-Dönüşüm destek paketleri hazırladıklarını söyleyerek, “Ayrıca KOBİ’lerimiz e-Dönüşüm destek paketlerimizden faydalandıkları takdirde diğer bankacılık ürünlerimizde de masrafsız veya uygun masraf oranları ile ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. 2021 yılında KOBİ’lerimiz başta olmak üzere tüm tüzel müşterilerimize sektördeki örneklerinden çok daha iyi bir deneyim yaşatacak yeni dijital murabaha ürünümüzün lansmanını yapma hazırlığımız var. Uçtan uca dijital ortamda gerçekleşecek olan bu dijital kredi kullanımı deneyiminde müşterilerimiz hem istedikleri anda istedikleri miktarda çok hızlı ve gerçekten dijital murabaha kullanabilecekler hem de e-imza, e-fatura gibi kolaylıklar ile talep formu, ıslak imza ve basılı kağıt gibi prosedürlerden kurtulacaklar.” diye konuştu.