Türkiye Finans’ın uzaktan müşteri edinimi projesine ödül

Türkiye Finans Katılım Bankası, müşterileri ve çalışanları için dijitalleşmeyi iş yapış süreçlerine entegre ettiği projeler geliştirmeye devam ediyor. Mevcut bankacılık süreçlerini uçtan uca dijital bir ortama taşıyarak uzaktan müşteri edinimi ve dijital bankacılık konusunda öncü bir vizyon ortaya koyan Türkiye Finans, “Dijital Doğrulama ve Video Konferans ile Mobil Müşteri Edinimi” isimli projesiyle 30 Mart Salı günü CXO Media ve CIO Update tarafından dijital olarak düzenlenen CIO Ödülleri 2021’de ödül almaya hak kazandı. Değerlendirmeye alınan 146 proje arasında ödüle uzanan proje ile Banka CIO’su Mustafa Bezeklioğlu da ödüle layık görülen CIO’lar arasında yer aldı. Şirketlerin teknolojiden sorumlu yöneticileri olan CIO’lar, bu yıl 12.’si düzenlenen “CIO Ödülleri” organizasyonu ile başarılarını taçlandırıyor.



Türkiye Finans’ın teknolojik altyapısıyla bankacılığın yeri ve zamanı yok Banka, uzaktan müşteri edinimi dönemi için geliştirdiği proje ile optik karakter tanıma (OCR) ve yakın alan iletişim (NFC) çözümlerini kullanarak müşterilerin uzaktan tanınmasını, kimliklerinin doğrulanmasını ve fiziksel olarak şubeye gelme gerekliliklerini ortadan kaldırarak mobil cihazlar üzerinden müşteri

olmayı ve bankacılık hizmetlerini gerçekleştirebilmeyi mümkün hale getiriyor. Islak imza gerektiren tüm prosedürleri ortadan kaldıran Banka, çağrı merkezi personeliyle yapılacak canlı video görüşmesi üzerinden güvenli müşteri edinimi sürecini destekliyor. Bankacılık sektöründe geleneksel yapıyı değiştiren ve yepyeni bir yaklaşım getiren bu iş modeli ile Türkiye Finans, hiç şubesi olmayan il ve ilçelerde bile dijital kanallardan müşteri edinmeyi ve mevcut müşterilerine bankacılık hizmetleri sunmayı hedefliyor

Hızlı ve güvenli uzaktan müşteri edinimi



Geliştirilen proje ile en iyi uzaktan müşteri edinimi deneyimi için; optik karakter tanıma (OCR), yakın mesafe haberleşme teknolojisi (NFC), yüz tanıma, canlılık kontrolleri, hologram okuma, sayısal imza teknolojileri ve canlı video konferans ürünleri kullanılıyor. Türkiye Finans’ın mobil uygulamasını kullanan kişi uzaktan müşteri olma sürecinde kendisinden istenen bilgileri dijital çağrı merkezi personeli ile video görüşmesi yaparak doğrulanarak işlem güvenliği maksimum

düzeyde sağlanıyor. Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Türkiye Finans Bilgi Sistemleri ve

Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek, “2021 yılının en önemli ayrıcalıklarından

biri uzaktan müşteri edinimi için yasal ve teknolojik altyapının hazır olmuş olması. Bu, müşterilerin şubeye gitme zorunluluklarını ortadan kaldırarak bankaların şube sayılarından bağımsız olarak müşterilere yeri ve zamanı olmadan erişmelerini sağlayacak bir gelişme olacak. Biz de Türkiye Finans olarak müşterilerimize bu hizmeti sunmaya hazırız. Uzaktan müşteri edinimini sahiplenen öncü banka olma vizyonumuzla geliştirdiğimiz “Dijital Doğrulama ve Video Konferans ile Mobil Müşteri Edinimi” projemizle CIO Ödülleri 2021’de elde ettiğimiz başarıdan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeri ve zamanı olmayan yeni nesil teknolojileri hayata geçirmeye

devam edeceğiz.”