Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle: Dijitalleşme yeni açılımlara vesile olacak

Bankacılıkta uçtan uca deneyim sunmaya imkân tanıyan, deneyime daha fazla hız ve kolaylık katan yeni FAST, uzaktan müşteri edinimi, karekod, açık bankacılık gibi yeniliklerin değişimi tetikleyeceğini söyleyen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, dijital dönüşümün bankacılık ve finans sektöründe yeni açılımlara vesile olacağını söyledi.



Türkiye’nin öncü bankalarından İş Bankası, dijital bankacılık yatırımlarıyla ön plana çıkıyor. Son 5 yılda kesintisiz bir şekilde mobil, ödeme sistemleri, e-ticaret, yapay zeka, robotik alanlardaki teknolojik yatırımları devam ettirdiklerini ifade eden Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, kolaylık, hız ve güvenliğe dayalı ideal müşteri deneyimini odak noktası

haline getirdiklerini söyledi.



Pandemiden önce dijitalleşme yönünde değişen davranışlar, dijitale daha uzak kalanların katılımıyla birlikte, bireylerden gelen itici güç ile bundan sonra daha da hızlanacağını belirten Lüle, dijitalde uçtan uca deneyim sunmaya imkân tanıyan, deneyime daha fazla hız ve kolaylık

katan yeni yasal düzenlemeler değişimi tetikleyeceğine vurgu yaptı. Lüle, “Finansal servisleri bir

üst seviyeye taşıyacak Anlık Ödeme sistemi FAST, Uzaktan kimlik tespiti ile dijitalden müşteri edinimi, Açık Bankacılık uygulamaları ve TR Karekod düzenlemeleri bankacılık ve finans sektöründe yeni açılımlara vesile olacak” dedi. “İş birlikleri, finansal kapsayıcılık ve rekabet artacak” Yeni düzenlemelerin uygulamaya geçmesi ile birlikte, finansal kapsayıcılığın, dijital iş birliklerinin ve rekabetin hızla artacağı görüşünü paylaşan Lüle şunları söyledi:

Bireylerin bankacılık sistemine, finansal piyasalara erişimini ve tabana yayılımı genişletici bir katkı sağlayacak. Müşteri olma süreçleri dijitalleştikçe; bireyler nezdinde bankacılık sistemi çok daha kolay ulaşılabilir olacak; Bankacılık ile olan ilişkileri çok daha hızlı gelişecek. Bu gelişim, ülke ekonomisi açısından kaynak kullanımı adına da büyük bir katkı sağlayacak. “

Finansal hizmetlerde, sadece bankacılık kanalları ile sınırlı kalmayacak bir deneyim

göreceğimizi aktaran Lüle, “Dijital işbirlikleri, ortaklıklar artacak. Bankaların fintekler ve e-ticaret platformları ile işbirlikleri sayesinde, ilerleyen dönemlerde farklı platformlarda API entegrasyonları ile bireyler banka uygulamasına, internet sitesine dahi girmeden; o sırada bulunduğu platformdan

ayrılmadan, o an ihtiyaç duydukları bir finansal hizmeti yalın ve kesintisiz bir deneyim yaşayarak

alabilecek. Bankacılık sadece kendi kanalları ile sınırlı kalmadan her yerde hizmet verebilme anlayışıyla, servislerini kurumlar ile ekosistemlerin içerisinde birbirine bağlayacak” dedi. Fintekler, bigtechler gibi yeni oyuncuların katılımının rekabet ortamını geliştirileceğinin altını çizen Lüle,

“Yenilikçi finansal hizmetler ile müşterilere çok daha hızlı, düşük maliyet ve yüksek kullanıcı deneyimi ile işlem gerçekleştirebilme imkânı sunulurken; finansal kuruluşlar da hâlihazırda sunmakta oldukları temel hizmetlerini müşterilerine daha yaygın ve ihtiyaçlara en uygun

şekilde kullandırabilecek.”



41 İş Bankası API’si 33 firma ile entege etti

Dijital bankacılık dijital işbirlikleri ile ekosistemler içerisinde büyüyerek gelişeceğini söyleyen Lüle, “Bu kapsamda ilk adımı 2018 yılında 14 API ile açtığımız API Portalimiz ile attık. Bugün 41 API sunduğumuz portalimiz üzerinden 33 firma ile entegrasyonlarımızı tamamladık, 15 firma ile yeni entegrasyon çalışmalarımıza devam diyoruz. API Portalimiz üzerinden yenilikçi hizmet sunan iş birlikleri yaparken, İşCep Market platformu ile müşterilerimizin ve üçüncü partilerin buluşabileceği bir ekosistem yaratmaktayız. Platform aracılığıyla, 8 farklı kategoride izlenen toplam 21 uygulama ile 9 milyon aktif İşCep kullanıcısını buluşturmaktayız 2017 yılında başlattığımız Workup Girişimcilik Programı ile fintech’lere geniş bir iletişim ağı sağladıklarını ifade eden Lüle, “Bugüne kadar 98 girişimin kabul edildiği ve 74 girişimin mezun olduğu Workup’ın 2021 yılının Mart ayında başlayan 8. dönemi 8 girişim ile devam ediyor. Bugüne kadar Workup’a katılan 98 girişimden 26’sı ile kampanya, ürün hizmet alımı, kavram kanıtlama çalışması gibi farklı işbirliklerine giderken, tüm ekiplere ülkemiz girişimcilik ekosisteminde önemli bir görünürlük kazandırdık.”