Vakıf Katılım, KOBİ kredilerinde yüzde 60 büyüdü

Vakıf Katılım Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban, banka olarak KOBİ’leri odaklarına alarak, onların ihtiyaçlarına özel hızlı ve yenilikçi çözümler üretmek üzere 2020 başında “KOBİ Pazarlama” birimini kurduklarını belirterek, “Aynı zamanda tüm şubelerimizde KOBİ’lerimize özel portföy yöneticilerimizi atayarak, büyüyen şube ağımızla ülke genelinde KOBİ müşterilerimize özel ürün ve hizmetler sunuyoruz.” dedi.

2020 yılı başında 9.1 milyar TL olan KOBİ finansman hacimlerini, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin ekonomik etkilerine rağmen 9 aylık sürede 15 milyar TL’ye yükselterek, yüzde 60’lık bir artışa imza attıklarını söyleyen Taban, “Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerimize özel, ürün ve hizmetlerimizi artırmak ve çeşitlendirmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu gayret doğrultusunda KOBİ’lerimiz için ‘VKart Business’ı hayata geçirmiş bulunuyoruz. Temassız ödeme, internet ve yurt dışı alışveriş imkanı sunan, mal ve hizmet alımları gibi tüm ticari satın alma işlemlerinde kullanmak üzere oluşturmuş olduğumuz ‘VKart Business’ ile KOBİ’lerimizin bu alandaki ihtiyaçlarına da cevap vermiş olduk.” şeklinde konuştu.

"Tüm KOBİ’lerimizin yanındayız"

Taban, KOBİ finansmanlarında büyümelerinin, gerek pandemi gerekse de normalleşme sürecinde hız kesmeden devam ettiğini söyleyerek “Özellikle pandemi döneminde ekonomik hayatın devam etmesi ve tüm KOBİ’lerimizin yanında olmak için “Ekonomik İstikrar Paketleriyle” finansman ihtiyacı olan tüm müşterilerimize kaynak sağlamaya devam ettik. KOBİ’lerimizin bu dönemde doğan ihtiyaçlarına; “İşe Devam Finansal Destek Paketi” ile uzun vadeli ve düşük maliyetli finansmanlar ile 3.5 milyar TL’lik kaynak sağladık.” diye konuştu.