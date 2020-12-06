Vakıf Katılım'ın dijital bankacılık müşterileri sayısı yüzde 156 arttı

Dijital bankacılık yatırımlarına büyük bir hızla devam eden Vakıf Katılım, son bir yılda dijital bankacılık müşteri sayısını önemli oranda artırarak adından söz ettirmeyi başardı. Vakıf Katılım sadece yıl başına kıyasla, dijital kanallar üzerinden müşterileri tarafından gerçekleştirilen finansal işlemleri yüzde 11 oranında artırarak, yüzde 83’e ulaşmasını sağladı.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Tüm göstergeler dijital dönüşüme adapte olmayan hiçbir sektörün varlığını uzun süre devam ettiremeyeceği yönünde. Özellikle finans sektörünü yakından ilgilendiren dijital dünya büyük bir hızla ilerliyor, gelişiyor. Bizler Vakıf Katılım olarak kurulduğumuz günden bu yana, bu hıza ayak uydurmak hatta bu hızın bir adım önünde olmak için dijital bankacılık alanında çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Müşteri odaklı dijital çözümler sunma gayreti ile çalışmalarımızı yürüttük. Pandemi ile birlikte de halihazırda bu yönde yürüttüğümüz faaliyetlerimize hız verdik.” dedi.

Dijital bankacılık alanında yaptıkları yatırımların sadece müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmadığını, kurum içi faaliyetlerde de verimin artmasını sağladığına dikkat çeken Göktaş, “Kurulduğumuz günden itibaren dijitalleşmeyi odak noktası olarak kabul ettik ve stratejilerimizi ‘teknoloji ile büyüme’ vizyonu doğrultusunda oluşturduk. Bu vizyon doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Ar-Ge Merkezi unvanına sahip ilk kamu finans kurumu olduk. Çalışmalarımızı etkin ve verimli bir şekilde ilerletmek için dijital dünyanın sunduğu olanakları sistemimize hızla entegre ederek, hem müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyor hem de kurum içi verimliliğimizi üst noktalara taşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Yatırımların faydası salgında görüldü

Dijital alanda yaptıkları yatırımların salgın döneminde kendilerine büyük avantaj sağladığını belirten Göktaş, “Sadece dijital kanallar özelinde 2020 ilk çeyrek değerlendirmesi yaptığımızda, Vakıf Katılım müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin yüzde 72’sinde dijital kanalların tercih edildiğini görüyoruz. İkinci çeyrek değerlendirildiğinde bu rakamın yüzde 75’e ve üçüncü çeyrek sonunda ise yüzde 83’e ulaştığını görüyoruz. Bu işlemlerin yüzde 13’ü İnternet Şube, yüzde 64’ü Mobil Şube, yüzde 6’sı ATM kanalımız üzerinden yapılmıştır. Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14’lük bir artış dikkat çekiyor. 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla aktif dijital bankacılık müşteri sayımız 124 bin 978’e ulaşmış durumda. Bu rakamı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda yüzde 156 oranında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Bu artışta elbette pandeminin büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerine yer verdi.

Yapay zeka uygulamaları hizmete girdi

Göktaş şöyle konuştu: ‘’Bildiğiniz üzere bu dönemde çağrı merkezlerindeki yoğunluk da fazlasıyla arttı, müşterilerimizin sorularına hızlı cevap verebilmek adına yapay zeka destekli bir chatbot olan ‘Vakıf Katılım Dijital Asistan’ı da web sitemizde devreye aldık. Dijital Asistan, müşterilerimizin sorularını cevaplayabiliyor, döviz kuru, finansman kâr oranları gibi hesaplamalar yapabiliyor ve en akın şube & ATM bilgisi gibi müşterimizin hızlıca erişmek istediği bir çok bilgiyi müşterilerimizle paylaşabiliyor. Bir yandan da mobil şubemizi geliştirme çalışmalarımıza devam etmekteyiz; push notification ile bildirim, biyometrik doğrulama ile giriş gibi birçok yeni özelliği de devreye alarak müşterilerimizin dijital kanallardaki deneyimini bir üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. Yine müşterilerimizin döviz ve kıymetli maden alış/satış işlemlerini 5 gün/24 saat yapabilecekleri bir mobil uygulama üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Böylelikle müşterilerimiz döviz ve kıymetli maden alış/satış, emir verme, kur takibi gibi işlemlerini kolaylıkla ve hızlı bir şekilde yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

Dijital alandaki projeler daha da hızlandırıldı

Pandemi döneminden bağımsız olarak birçok dijital ürün için çalışmalarının hızla devam ettirdiklerini söyleyen Göktaş, “Pandemi ile birlikte pandemi öncesi yürüttüğümüz dijital alanındaki projelerimizi daha da hızlandırdık. Bildiğiniz üzere son dönemde temassız ödemelerin sayısı oldukça arttı ve artmaya da devam edecek. NFC özellikli Android cihazları POS cihazına dönüştüren MobildePOS ürünümüzü bu dönemde hızla devreye alarak işletmelerin işini kolaylaştıracak yeni bir ürünü hizmete sunduk. Müşterilerimiz, klasik POS cihazlarına ihtiyaç kalmadan, üye iş yeri başvurularını tamamladıktan sonra NFC özellikli akıllı telefonlarına uygulamamızı yükleyip, temassız ödeme yapmaya başlayabiliyorlar." dedi.