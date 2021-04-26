VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: Hedefimiz dijital bankacılıkta "Oyun Kurucu" olmak

Teknolojiyi iş yapış modellerinde ve son kullanıcı ürünlerinde merkeze alan VakıfBank, ürün ve hizmetlerini yenilikçi uygulamalarla güçlendirmeye devam ediyor. Bir yandan yeni dönem bankacılığının kodlarını yazarken, diğer yandan reel sektörün en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ediyor. Modern bankacılık anlayışından taviz vermeyeceklerini belirten

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, şu bilgileri verdi: “İmalatçı ve ihracatçı firmalar başta olmak üzere 2019 ve 2020 yıllarında reel sektöre en çok kaynak sağlayan bankalardan biri olduk. Aynı zamanda yurtdışından getirdiğimiz uygun maliyetli kaynakları milli ekonomimizin

hizmetine sunduk. 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin aktif büyüklükte en büyük ikinci bankası konumuna ulaştık. Bu büyüklüğe ulaşırken dijitalleşmede kat ettiğimiz büyük mesafe de önemli rol

oynadı. Hem iş süreçlerimizi hızlandıran ve daha verimli hale getiren projelerle hem de doğrudan müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yenilikçi dijital ürün ve hizmetlerimizle sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza sağlam adımlarla devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz”.



Türkiye’nin ikinci büyük bankasıyız



Geçtiğimiz yılın sonunda, büyüme başarısının rakamlara yansıdığını ifade eden Üstünsalih, “Varlık büyüklüğüne göre 4. sırada başladığımız 2020 yılını iki basamak yükselerek 2. sırada tamamladık. Bu süreçte varlıklarımız yüzde 67’ye yakın bir artışla 700 milyar TL seviyesine yaklaştı.

Nakdi krediler, aynı dönemde yaklaşık yüzde 54’lük artışla 422 milyar TL’yi aştı. Katma değeri

yüksek sektörleri destekleyen kredi politikalarımız sayesinde ticari krediler yüzde 50’nin

üzerinde artarak 315 milyar TL’ye yükseldi. Bireysel kredilerimiz ise yüzde 64 artışla 107 milyar liraya ulaştı. Böylece nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye 523 milyar TL’yi aşkın destek sunduk. Bununla birlikte aktif kalitesine verdiğimiz önem sayesinde 2020 yılı sonunda takibe dönüşüm oranı, sektör ortalamasının oldukça altında gerçekleşti. Mevduatta, sektör

ortalamasının üzerinde, yaklaşık yüzde 65 oranında artış sağlayarak 414 milyar TL

seviyesini yakaladık” dedi. Uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü konumlarını da sürdürdüklerini belirten Üstünsalih, 2020 yılında uluslararası piyasalardan toplamda 5,1 milyar dolar tutarında kaynağı ülke ekonomisine kazandırdıklarının altını çizdi. Birçok bilanço kaleminde

olduğu gibi kredi kartı ve banka kartında 2020 yılında sektör ortalamasının üzerinde büyüdüklerini dile getiren Abdi Serdar Üstünsalih, banka kartında gerçekleştirilen ciro ve alışveriş işlem adedinde sektörde en çok artış gerçekleştiren bankalar sırlamasında önlerde yer almaya devam ettiklerini belirtti.

Dijital kanalların işlem payı %95’i aştı

Çağdaş bankacılığın olmazsa olmazı dijital bankacılıkta çok hızlı mesafe kat ettiklerini

dile getiren Üstünsalih, “Salgının en yoğun hissedildiği zamanlarda müşterilerimizin

her ihtiyacına dijital kanallar aracılığıyla çözümler sunduk. Son 1,5 yılda dijital müşteri

sayımızı yaklaşık 2 kat artırarak 9,1 milyonu aştık. Böylece dijital kanallardan yapılan

işlemlerin toplam işlemler içindeki payı yüzde 95’i aştı. Toplam müşteri sayımızda ise 20

milyon barajını geride bıraktık. 2021 yılında da yeni çağın getirdiği dijital teknolojileri iş

yapış anlayışımızın merkezine almaya devam edeceğiz” dedi.

Gençler geleceği VakıfBank ile kodluyor

VakıfBank, iki yıldır düzenlediği “Hack to the future” hackathon etkinlikleri ile gençleri

geleceği kodlamaya teşvik ederken, bankanın dijital vizyonunu farklı bakış açılarıyla

zenginleştirmeyi amaçlıyor. Bu yıl “dijital finansın geleceğine yön ver” temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üstünsalih, “VakıfBank’ta dijitalleşme artık kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda.

Hızla dönüşen dünyada güçlü dijital kapasitemiz ile oyun kurucu olarak yer alıyoruz.

Bu süreçte gençlerimize de destek olmak ve onlarla aynı ufukta buluşmak bizim için

önemli. Hackathon etkinliklerimizin çıkış noktası bu bakış açısı oldu. İkinci yılda da görüyoruz ki doğru bir yolda ilerliyoruz. Birbirinden parlak gençlerimiz projelerini sunarak ödüllerin sahibi oldu ve vizyonlarıyla gelecek konusunda bizi çok umutlandırdı. Hem bugünün hem de geleceğin yeteneklerine yatırım yapmayı temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.