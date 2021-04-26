VakıfBank müşteri deneyiminde dijitalleşmeyle fark yaratıyor

Dijital dönüşümün ritmine uyum sağlayamayan kurumları zor günlerin beklediği bir dünyada Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olan VakıfBank, doğru ritmi yakalamanın başarılı

örneklerinden birini sergiliyor. Dijital dünyanın gereklerini yalnızca bugüne değil geleceğe yönelik bir vizyonla doğru bir şekilde okuyan banka, pek çok ürün ve hizmetiyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırarak dönüşüme öncülük ediyor. “Dijital reflekslerimiz çok gelişmiş durumda” VakıfBank Dijital Bankacılık, Müşteri Deneyimi ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür

Yardımcısı Ferkan Merdan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Dijital çağın geleceğini yıllar öncesinden görerek bilişim teknolojilerine yatırım yapan VakıfBank olarak, bugün müşterilerimizin bizden beklediği dijital refleksler konusunda kendimizi çok geliştirmiş durumdayız. Müşterilerimizin bankacılık işlemlerinde karşılaştıkları sorunları aşmak, beklenti ve taleplerini en iyi şekilde karşılamak için pek çok yenilikçi ürün ve hizmete imza atıyoruz. Pandemi sürecinde

müşteri deneyimi daha da önemli hale geldi. Bu yüzden dijital kanallarda kullanımı kolaylaştıracak, müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olduğumuzu hissettirecek çalışmaları hızla hayata geçirdik. Bireysel Mobil Bankacılık uygulamamızın ara yüzünü yenileyerek daha kullanıcı dostu hale getirdik. Temassızlığın büyük önem kazandığı bir dönemde telefonla

temassız ödeme uygulamasını geliştirdik. VakıfBank Mobil Bankacılık ile devreye aldığımız Mobil Temassız Ödeme (HCE) teknolojisiyle müşterilerimiz cep telefonlarını aynen temassız kart gibi alışverişlerinde kullanabiliyor. Ayrıca bilişim teknolojilerini kullanarak iş dünyasının hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyoruz. ‘Ticari Mobil İnternet Bankacılığı’ ve ‘Ticari

Mobil Bankacılık Uygulaması’nı müşteri deneyimini göz önünde bulundurarak yenilemeye devam ediyoruz” diye konuştu.



BKM’nin karekod yönlendirme sistemi için süreci tamamlayan ilk banka olduk Ayrıca BKM’nin karekodlu ödeme hizmetlerini merkezileştirmesinin ardından, süreci ilk tamamlayan banka olduklarını ifade eden Merdan, bu sayede VakıfBank müşterilerinin projeye dahil diğer banka ATM’lerinden QR kod ile para çekebildiğini, aynı şekilde diğer üye bankaların müşterilerinin VakıfBank ATM’lerini bu şekilde kullanabildiğini anlattı.



Merdan, “VakıfBank gibi Türkiye genelinde 5 bine yakın ATM’si bulunan büyük bir bankanın ‘Karekod Yönlendirme Sistemi›nde yer alması sektörümüz için de önemli” dedi. Her geçen gün daha fazla işlem dijital dünyaya taşınıyor Bütün bu uygulamaları kısa süre içinde hayata geçirmede güçlü teknolojik altyapılarının önemli rolü bulunduğuna dikkat çeken Merdan, dijital bankacılıkta ilklere de imza attıklarını belirtti. Buna göre VakıfBank’ın yeni yüz tanıma teknolojisiyle Türkiye’de ilk defa limit artırma, şifre, hesap işlem türü değişikliği ve aktivasyon işlemleri çağrı merkezi

aranmadan ve şubeye gitmeden VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunların sektörde en fazla şube ve çağrı merkezine ihtiyaç duyulmasına neden olan işlemler olduğunu belirten Merdan, “Her geçen gün daha fazla işlemi dijital dünyaya taşıyarak diğer kanallarımızdaki iş yükünü azaltıyor ve müşterilerimize daha hızlı, güvenli bir şekilde işlemlerini tamamlama imkânı

sunuyoruz” dedi. Dijitaldeki gücüyle engelliler için hayatı kolaylaştırıyor



Dijitaldeki gücüyle engelliler için hayatı kolaylaştırıyor

VakıfBank’ın dijital yolculuğu, müşterilerinin her zaman yanında olma vaadiyle de uyumlu olarak farklı kesimlerin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak bir bakış açısıyla sürdürülüyor. Bu kapsamda engelsiz bankacılık uygulamalarına büyük önem verdiklerini ve dijital uygulamaların bu konuda ellerini çok güçlendirdiğini söyleyen Merdan, “Kısa süre önce hayata geçirdiğimiz görüntülü çağrı merkezinde işaret diliyle hizmet dönemi bunun örneklerinden biri. Bu yeniliğimiz sayesinde işitme engelli müşterilerimiz, çağrı merkezimizden yapılabilen tüm işlemleri şubeye gitmeden gerçekleştirebiliyor” diye konuştu.