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Yapay zeka devreye girdi sigara devi 300 milyon dolar kurtardı

Vahap Munyar, e-mercek için yazdı: Dünya sigara devi üretim süreçlerinde 'yapay zeka'nın kullanımını devreye aldı. Üretimi sırasındaki “filtre fireleri” ortadan kalktı.

Yapay zeka devreye girdi sigara devi 300 milyon dolar kurtardı
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COVID-19 sürecinin özellikle beyaz yakalıların evden çalışmaya yoğunlaştığı günlerinde NGN Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Erol’un ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz görüntülü sohbetlerden biri... Türkiye’de veri depolama işine damgasını vuran, “yerli bulut”a imza atan NGN’in Başkanı Erol, sohbete katılan iş insanlarına teknolojiye, dijitalleşmeye yatırımın önemini anlatırken bir örnek verdi:
Dünya sigara devlerinden birinin üretim süreçlerinde 'yapay zeka'nın kullanımını devreye aldık. “Yapay zeka” devreye girince, sigara üretimi sırasındaki “filtre fireleri” ortadan kalktı.

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