Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Doğan: Teknoloji şirketi gibi fikirleri inovasyona dönüştürüyoruz

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, oluşturdukları dijital strateji ile uzun yıllar önce sınırları kaldırmak için yola çıktıklarını hatırlattı ve sektörü inovasyonlarla tanıştırmaya devam edeceklerini söyledi. Dijital yatırımların ve yenilikçi fikirlerin ötesinde, banka kimliğine ek olarak artık bir teknoloji şirketi gibi fikirleri inovasyona dönüştürdüklerini söyleyen Doğan, “Müşterilerimizin beklentilerini anlayıp onlara uygun fırsatlar sunan, ürünler arasında onlar için karşılaştırma yapan, doğru zamanda ve yerde hatırlatma yapan, hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan ve sürekli kendini yenileyen bir yapı kurmak adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“Yapı Kredi olarak 2021 yılında da dijital bankacılık alanında yeni teknolojileri en kullanışlı ve güncel halleriyle müşterilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz” diyen Yakup Doğan, şubelerden sunulan hemen hemen her işlemin Yapı Kredi dijital kanallarından tamamlanabildiğini aktararak, bireysel ve kurumsal 800’ün üzerinde bankacılık işleminin online hizmetler üzerinden gerçekleştirilebildiğini ifade etti. Tasarladıkları yenilikçi uygulamaların pandemi etkisiyle daha fazla kullanılmaya başlandığını söyleyen Doğan, “2020 yılında mobil aktif müşteri adedimizin, bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 oranında bir artış yaşamamızı, bu durumun göstergelerinden biri olarak değerlendirebiliriz. Aynı şekilde, pandemi öncesinde dijitalle tanışmamış müşterilerimizin yüzde 12’si bu dönemde dijital bankacılık kanallarımızı kullanmaya başladı. Salgın

öncesinde yaş ortalaması 30 ile 33 arasında değişen mobil bankacılık müşterilerimize artık yeni bir kullanıcı kitlesi daha eklendi. Bu dönemde, 65 yaş ve üzeri müşterilerimizi de Yapı Kredi Mobil’i sıkça kullananlar arasında görüyoruz “dedi. Temassız işlemlerin hayati önem kazandığı pandemi döneminde, şubeye gitmeden Yapı Kredi müşterisi olmak isteyen kullanıcılara sunduğumuz “Görüntülü İşlem Asistanları” nın yoğun ilgi gördüğünü belirten Doğan, “Görüntülü İşlem Asistanları” aracılığı ile 2020 yılında yeni müşteri kazanımının yüzde 212 arttığını söyledi.

Yapı Kredi’nin temassız ödeme hacmi 4 kat arttı

Fiziksel temastan uzak durmanın büyük önem kazandığı pandemidöneminde temassız ödemelerde de ciddi bir artış olduğunu belirten Doğan, 2020 yılında Yapı Kredi kredi kartı ile yapılan temassız ödeme hacminin 4 kat yükseldiğini, kredi kartı müşterilerinin her 3 fiziki satın alma işleminden 2’sini temassız olarak gerçekleştirdiğini açıkladı. Ödeme deneyimini kolaylaştıran teknolojilerin kullanımının yaygınlaştığına işaret eden Doğan, Word Pay’in QR Kod ile Ödeme, Android cihazlar için NFC destekli mobil ödeme ve Opet istasyonlarında Word Pay ile araçtan ödeme hizmetlerini bu

teknolojiler arasında sıraladı.

Mobil onay ile kağıt kullanımını büyük ölçüde azalttık

Bankacılık işlemlerini müşterilerimiz için en kolay hale getirmek için durmaksızın çalışıyoruz. FAST/KOLAS projesi ile IBAN yerine cep telefonu numarası, e-posta adresi gibi sık kullanılan bilgilerle kolayca para transferi yapılabilmesini sağladık. Müşterilerimizin şubeden destek almak istedikleri durumlarda ise Mobil Onay ile müşterilerimiz Yapı Kredi Mobil üzerinden hızlıca, temassız ve kendi cihazlarının konforunda sözleşmelerini onaylayabilmelerini sağladık. Bu özellik ile geleneksel satış sürecine yepyeni bir bakış açısı kazandırırken, sözleşmelere geçilmesi ile kağıt kullanımını da büyük ölçüde azaltmış olduk.