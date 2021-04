Ziraat Katılım’dan Milli Teknoloji Hamlesi

“Teknolojide Millileşme” stratejisi kapsamında açık kaynak kodlu işletim sistemine geçiş sürecini tamamladıklarını ifade eden Ziraat Katılım Bilgi Sistemleri ve Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Said Gül, “İstemci bilgisayarlarında açık kaynaklı yazılımlara (işletim sistemi, ofis ve diğer uygulamalar) göç çalışmalarımız tüm şubelerimizde tamamlandı. Bu

çalışma ile istemci bilgisayarlarında performans artışı, donanım maliyetlerinde azalma ve çok yakın zamanda işletim sistemi yazılım lisans maliyetlerinin ortadan kalkmasını hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.



Ziraat Katılım Bilgi Sistemleri ve Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Said Gül, dijitalleşme kapsamında hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Açık kaynak yazılımlara göç kapsamında işletim sistemi ve ofis uygulamaları dönüşümünün önemli bir aşama olduğunu belirten Mehmet Said Gül, “Müşterilere sunulan hizmetlerin erişilebilirliğinin 7x24 izlenmesine

yönelik platform, kurumsal portal uygulaması, güvenli dosya paylaşımı, sanal sunucu yönetim uygulaması gibi ithal edilmiş olan yazılım çözümleri yerine, açık kaynaklı teknoloji muadilleri ile ikame edilerek lisans maliyetlerinde önemli tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca açık kaynak kodlu video konferans sisteminin hayata geçirilmesi, açık kaynak dosya paylaşım sistemi olan depo ürünü ile kurum içi/dışı dosya gönderiminin sağlanması ve açık kaynak varlık envanteri ve konfigürasyon yönetim süreç ve sistemlerinin hayata geçirilmesi gerçekleşmiştir” diye konuştu.



Güvenlik açıkları hızlı şekilde tespit ediliyor



Açık kaynaklı platformlara geçişle Mehmet Said Gül birlikte bağımlılık ve güvenlik noktasında da önemli bir avantajın elde edildiğini ifade eden Mehmet Said Gül, “Geniş kitlelerce kullanılan ve geniş yazılımcı toplulukları tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu yazılımlarda, güvenlik açıkları çok hızlı şekilde tespit edilebildiği ve yayınlanan güncellemelerle hızlıca kapatılabildiğinden, belli bir firma tarafından geliştirilmiş lisanslı yazılımlara kıyasla bu

alanda önemli fırsatlar söz konusu. Bankamız istemci bilgisayarlarının dönüşüm sürecinin yanında, bilgi güvenliği alt yapımızı açık kaynaklı çözümlerle destekleyerek seviyeyi daha yukarılara taşıdık” dedi.

Herkese referans olacak



Ziraat Katılım’ın bu hamlesinin ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşlar için önemli bir referans

olacağını dile getiren Gül, “Bu önemli deneyimin paylaşımı ile birlikte ülke olarak dışa olan bağımlılığın azalmasına katkı sunulması, yenilikçi teknolojilere önemli bir adım atılması

hedeflenmektedir. Açık kaynaklı sistemlere geçişle birlikte ülke ve kurumlar için güvenlik anlamında önemli bir kazanım olması beklenirken, ciddi tasarruf imkânları da sağlanacak. Ülke

içinde teknolojik çözümler sunan şirketler arasında entegrasyon ve bu konuda faaliyet gösteren finteklere de gelişim imkanı tesis edilecektir” diye belirtti.



WEB sitemiz açıkkaynak kod ile yenilendi



Ziraat Katılım’ın WEB sitesinin yenilendiğini açıklayan Gül, “Dijitalleşme stratejimiz

doğrultusunda tamamen Açık Kaynak Kod ile geliştirilmiş kurumsal WEB sitesimiz, müşteri deneyimi ve yenilikçi tasarımlar göz önünde bulundurularak yenilendi. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, web sitemize gelişmiş arama seçenekleri, kullanıcı odaklı menüler eklenerek müşterilerimizin kullanımına sunuldu. Açık kaynak kod yazılımlar ile yazılım alanında değer üretmeyi, sürdürülebilir dijital dönüşüm oluşturmayı ve küresel teknolojilere etkin çözümlergetirmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Finans alanındaki projelere API desteği



Ziraat Katılım API Portal sitesi ( https://apiportal.ziraatkatilim. com.tr ) Türkçe/İngilizce olarak kullanıma açıldı. API Portal ‘ı kullanmak isteyen geliştiriciler, API servislerine ait tüm

dokümanlara erişebilir, örnek kodları test ortamında deneme imkânı bulabilirler. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gül, “Bankacılık ve finans alanında uygulama geliştirmeyi hedefleyen kişi veya kuruluşlara, uygulama geliştirme çalışmalarını yürütebilmeleri, bankacılık ve finans alanında fikri veya projesi olan tüm girişimcilerin bu altyapıyı kullanarak en yenilikçi ve trend uygulamalar geliştirebilmeleri amacıyla Bankacılık Servislerimizi (API) dış müşterilerimize açacak altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Ziraat Katılım, API Portal sayesinde girişim ve kuruluşlarla iş birliklerini geliştirip yenilikçi ürünlerin hayata geçirilmesine destek olmayı amaçlıyor” şeklinde konuştu.



Djital bankacılık alanında müşteri sayısı hızlı arttı



Ziraat Katılım’ın 2021 yılı 30 Mart itibariyle dijital bankacılık kanallarına sahip müşteri sayısı 351 bin kişiye ulaşırken, aktif olarak kanalları kullanan müşteri oranı % 85 seviyesinde gerçekleşti. Bireysel müşterilerin, dijital kanallarda yoğunlukla; transfer işlemleri, katılma hesapları işlemleri, fatura ve vergi ödemeleri gibi finansal işlemler gerçekleştirdiği belirtildi.