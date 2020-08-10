1. nakil başvuruları başladı! Boş kontenjanlar belli oldu

10 Ağustos 2020

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Liselere Giriş Sınavı'nın (LGS) ardından tercih sonuçlarını internet sitesinden adayların erişimine açtı. Tercih sonuçlarının ardından beklediğinin dışında bir okula yerleştirilen ya da herhangi bir okula yerleştirilmeyen adaylar 1. nakil başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. MEB, adaylarla boş kontenjan, taban puan gibi verileri paylaştı. Adaylar bu verilerden yola çıkarak tercihlerini yapacaklar.

1. nakil dönemi tarihleri

LGS tercih sonuçlarının ardından 1. nakil başvuruları 10 Ağustos 2020 tarihinde başladı. Adaylar 14 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

1. nakil dönemi başvuru sonuçları ise 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.

Boş kontenjanlar e-Okul'da

MEB, LGS tercih sonuçlarının ardından nakil başvurusunda bulunacak adaylar için boş kontenjanları ve taban puanları e-Okul üzerinden paylaştı.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin durumu

LGS tercih ve nakil sonuçlarına hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuru alınacaktır. 24-26 Ağustos tarihlerinde arasında boş kalan kontenjanlara yapılan başvurular sonucunda bu durumdaki öğrencilerin yerleştirme işlemi yapılacaktır.

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