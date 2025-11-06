18 milyon öğrenci ara tatile çıkıyor! Son ders zili yarın çalacak, Ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, 10–14 Kasım 2025 tarihleri arasında 2025–2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak.

Birinci dönem ara tatili 10 Kasım Pazartesi başlayıp 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, tatil öncesindeki son derslerine yarın girecek.

Öğretmenler ise, 10–14 Kasım tarihleri arasında yapılacak ara tatil seminerlerini çevrim içi olarak tamamlayabilecek.

Bu yıl Atatürk Haftasının ara tatile denk gelmesi nedeniyle, MEB tüm okullarda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerini birlikte ele aldı. Bakanlık, öğrencilerin "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkma, vatan sevgisini ve milli bilinci güçlendirme" amacıyla fidan dikim etkinliklerine katılacağını bildirdi.

Etkinliklerde öğrenciler, Atatürk'e ve vatan sevgisine dair duygularını ifade eden mesaj kartlarını diktikleri fidanlara yerleştirecek.

"Öğrenciler, 17 Kasım'da ders başı yapacak"

Ara tatilin ardından öğrenciler, 17 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek.

Yarıyıl tatili 19–30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem ise 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

MEB takvimine göre ikinci dönem ara tatili, 16–20 Mart 2026 tarihleri arasında olacak.