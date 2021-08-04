2.. nakil dönemi başvuruları ne zaman bitecek? 2. nakil dönemi başvuru tarihleri

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği liseye yerleştirilemeyen öğrenciler, 1. nakil döneminde tercihlerini yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sürecin tamamlanmasının ardından 1. nakil sonuçlarını internet sitesinden adaylarla paylaştı. 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. nakil dönemi başvuru süreci başladı.

2. nakil dönemi başvuru tarihleri

LGS 2. nakil dönemi başvuruları 2 Ağustos tarihinde başlarken, 6 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar devam edecek. Bu süreçte lise tercihini değiştirmek isteyen ya da geçen süreçte bir liseye yerleşemeyen öğrenciler nakil başvurusu yapabilecek.

Nakil süreci nasıl işleyecek?

02 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

02-06 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

09 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

09-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

23-27 Ağustos 2021 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2021 – Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

06 Eylül 2021 – 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı