2019-YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

30 Eylül 2020

18-23 Eylül tarihlerindeki tercih işlemlerinin ardından YDUS ek yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Adaylar 2019-YDUS ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM Sonuç sayfasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabiliyor.

YDUS ek yerleştirme sonuçları konusunda ÖSYM'den yapılan açıklamada, "18-23 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (Kadın Hastalıkları ve Doğum) alanına ait ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 29 Eylül 2020 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

ÖSYM, YDUS ek yerleştirme sonuçları ile birlikte yerleştirmelere dair sayısal bilgileri de adaylarla paylaştı.

Bu bilgilere göre 25 aday belirlenen 10 kontenjan için tercih yaparken, 8 aday YDUS ek yerleştirme sonuçlarına göre yerleştirildi.