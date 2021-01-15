2020 2. dönem TUS ek tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bugün yayımladığı duyuru ile TUS ek tercihlerinin başladığını duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri, 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemi, 21 Ocak 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Ek yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

Ayrıca ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de TUS tercih başvuruları konusunda Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Aygün, "2020-TUS 2.Dönem ek tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, tercih dönemi için başvuru kılavuzunu adaylarla paylaştı. Buna göre adaylar tercih işlemlerinde yayımlanan kılavuzdan faydalanabilecekler.

Elektronik ortamdan yapılacak başvuru işlemlerini adaylar ÖSYM AİS sayfasından gerçekleştirecek.