2020 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

23 Eylül 2020

Eğitimlerine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde devam eden öğrenciler AÖF kayıt yenileme işlemlerinin başlamasını bekliyor. 31 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında alınan yeni kayıt işlemlerinin ardından halihazırda eğitimine devam eden öğrencilerin AÖF kayıt yenileme işlemlerini ne zaman yapacakları belli oldu.

AÖF kayıt yenileme tarihleri

Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen tarihlere göre, AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacak. Öğrenciler 15 Ekim 2020 tarihine kadar kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

Öğrenciler AÖF kayıt yenileme işlemini Açıköğretim Fakültesi Otomasyonu üzerinden gerçekleştirecek. 5 Ekim'de aktif hale gelecek kayıt yenileme sayfasından kayıtlarını tazeleyebilecek öğrenciler, 45 AKTS krediyi geçmemek koşuluyla derslerini seçebilecek. Kayıt yenileme ücretini de ödeyen adaylar kayıt yenileme işlemlerini tamamlamış olacak.

Öğrenciler seçtikleri derslere dair kaynaklara eKampüs'ten ulaşabilecekler.

Sınavlar ne zaman yapılacak?

AÖF kayıt yenileme yaparak eğitimlerine devam edecek öğrenciler güz dönemi ara sınavlarına 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde girecekler. 16-17 Ocak 2021 tarihinde ise güz dönemi final sınavları ile ilk dönem sona erecek.

Bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan 2021'de, bahar dönemi final sınavları ise 29-30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.