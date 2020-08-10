2020 DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

10 Ağustos 2020

İki yıllık önlisans programlarından mezun olan ve eğitimlerine dört yıllık lisans programlarında devam etmek isteyen adaylar Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ardından merakla sonuçları bekliyor. Sonuçların açıklanacağı tarihten önce adaylar, alacakları puanı hesaplamaya çalışıyor.

DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Sınav sonuçlarında hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla DGS puanları hesaplanıyor.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2020 Sınav Takvimi'ne göre DGS sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde ÖSYM Sonuç sayfasından adaylarla paylaşılacak.

Adaylar sınav sonuçları ÖSYM Sonuç sayfasından TCKN ve şifrelerini kullanarak öğrenebilecekler. Sonuç belgelerinde adayların sınavdan aldığı puanın yanı sıra, önlisans başarı puanı, test bölümlerindeki doğru ve yanlış sayıları da yer alacak.

Sonuçlar tek seferlik kullanılabilecek

Adaylar DGS'den aldığı sonucu sadece bu yıl için kullanabilecek, puan gelecek yıllara devredilmeyecektir.

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenecektir.