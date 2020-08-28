2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

28 Ağustos 2020

Önlisans eğitiminin ardından bu eğitimi lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar heyecanla DGS sonuçları için bekliyor. ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen sınava giren adaylar, geçtiğimiz günlerde soruların açıklaması ile sınav hakkında bir değerlendirme yapma fırsatı bulmuştu. Şimdi adaylar, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2020 Sınav Takvimi'nde yıl içinde yapılacak tüm sınavlara dair bilgiler paylaşılıyor. Bu takvime göre; DGS sınav sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM Sonuç sayfasından ve ÖSYM'nin mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlarda adaylar, testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayılarını, önlisans başarı puanlarını ve DGS puanlarını görebilecekler.

YÖK'ten DGS kararı

YÖK, 2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmesi kararını aldı.