2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

01 Eylül 2020

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 10 Ağustos'ta DGS soru ve cevaplarının yayımlanmasının ardından DGS sınav sonuçları hakkında fikir sahibi olan adaylar eylül ayında sonuçları öğrenecek. ÖSYM 2020 Sınav Takvimi'ne göre 2020 DGS sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde ÖSYM Sonuç sayfasından duyurulacak.

Adaylar DGS sonuçları ve puanlarını, ÖSYM Sonuç sayfasına T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak giriş yapıp öğrenebilecek.

Geçtiğimiz yıl 30 bin kontenjan boş kaldı

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen DGS'nin ardından ÖSYM tarafından pyalaşılan verilere göre 163 bin 192 aday 6 bin 318 program için tercihte bulunurken, açıklanan 114 bin 763 kontenjana 84 bin 460 aday yerleştirildi. 30 bin 303 kontenjan ise boş kaldı.

Diğer taraftan ek kontenjan döneminde ise 30 bin 67 aday 2 bin 668 program için tercihte bulundu. Ek yerleştirme döneminde 49 b,n 833 kontenjana 8 bin 442 aday yerleştirilirken, 41 bin 391 kontenjan ise boş kaldı.