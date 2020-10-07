2020-DGS tercih sonuçları açıklandı

07 Ekim 2020

25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından DGS tercih sonuçları adayların erişimine açıldı. ÖSYM resmi internet sitesinden DGS tercih sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. DGS tercih sonuçları ile birlikte tercih sürecine dair sayısal veriler de adaylarla paylaşıldı

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı(2020-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Ekim 2020 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS tercih sonuçları sonrasında adaylar yerleştirildikleri üniversitelere kayıt işlemlerine başlayacaklar. Elektronik kayıt yaptıracak adaylar 9-13 Ekim tarihleri arasında YÖK'ün e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite e-Kayıt" hizmetinden faydalanabilecekler.

Buradan kayıt yaptıracak adaylar sisteme e-Devlet şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile girebilecek, ardından ilgili hizmete giderek başvurularını kolayca gerçekleştirebilecek.

DGS tercih sonuçlarına dair sayısal verilere bakıldığında, 6 bin 219 program için 111 bin 430 kontenjana başvuru yapılırken, 94 bin 24 aday bu süreçte üniversitelere yerleştirildi. 17 bin 406 kontenjan ise boş kaldı.