2020 DYK e-Kurs başvuruları için son günler
Öğretmen ve öğrencilerin e-Kurs başvuruları sürüyor. 2020 DYK e-Kurs başvuru işlemleri öğretmenler için 28 Ağustos'ta, öğrenciler için ise 30 Ağustos'ta sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda (DYK) görev almak isteyen öğretmenler ve buradan faydalanmak isteyen öğrencilerin DYK e-Kurs başvuru işlemleri devam ediyor.
e-Kurs başvuru tarihleri
DYK öğretmen başvuruları 28 Ağustos'ta sona ererken, öğrencilerin son başvuru tarihi ise 30 Ağustos olarak belirlendi.
Başvuru işlemleri nereden yapılıyor?
2020 DYK e-Kurs başvuru işlemleri https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılıyor.
2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları iş takvimi
1- 18-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.
2- 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.
3- 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması.
4- 31 Ağustos 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması.
5- 6 Haziran 2021 tarihinde, kursların tamamlanması.