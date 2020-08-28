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2020 DYK e-Kurs başvuruları için son günler

Öğretmen ve öğrencilerin e-Kurs başvuruları sürüyor. 2020 DYK e-Kurs başvuru işlemleri öğretmenler için 28 Ağustos'ta, öğrenciler için ise 30 Ağustos'ta sona erecek.

2020 DYK e-Kurs başvuruları için son günler
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Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda (DYK) görev almak isteyen öğretmenler ve buradan faydalanmak isteyen öğrencilerin DYK e-Kurs başvuru işlemleri devam ediyor.

e-Kurs başvuru tarihleri

DYK öğretmen başvuruları 28 Ağustos'ta sona ererken, öğrencilerin son başvuru tarihi ise 30 Ağustos olarak belirlendi.

Başvuru işlemleri nereden yapılıyor?

2020 DYK e-Kurs başvuru işlemleri https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılıyor.

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları iş takvimi

1- 18-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

2- 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

3- 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması.

4- 31 Ağustos 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması.

5- 6 Haziran 2021 tarihinde, kursların tamamlanması.

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