2020 eğitim ödeneği kaç lira? Eğitim ödeneği yattı mı?

09 Eylül 2020

Her eğitim-öğretim yılının başında öğretmenlere ödenen eğitim ödeneğinin ne zaman yatacağı merak ediliyordu. 2020 eğitim ödeneği 7 Eylül'den itibaren hesaplara yatmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazıya göre, eğitime hazırlık sürecinde öğretmenlere ödenen kırtasiye parası ödemeleri 7 Eylül itibariyle başladı. Öğretmenler eğitim ödeneği ödemelerini banka hesaplarından öğrenebilecekler.

Eğitim ödeneği kaç lira?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile belirlenen eğitim ödeneği, her yıl yüzde 2,5 zamlanıyor. Bu yılın eğitim ödeneği tutarı hakem kurulu kararı ile 1.210 TL olarak belirlendi.

Eğitim ödeneği nedir ve kimlere verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenen paraya eğitim ödeneği ya da hazırlık ödeneği denmektedir.

Eğitim ödeneği ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil, fiilen öğretmenlik yapanlara ödenmektedir.