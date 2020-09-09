2020 EKPSS ne zaman? EKPSS başvuruları ertelendi mi?

09 Eylül 2020

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle vaka sayılarında meydana gelen artışın ardından COVID19 Bilimsel Danışma Kurulu sınavın ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde tavsiye kararı aldı. Bu gelişmenin ardından ÖSYM, 2020 EKPSS sınav tarihi konusunda bir açıklama yayımladı.

EKPSS ertelendi

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu”nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Başvuru ücreti ne kadar?

2020 EKPSS kuraya katılacak adaylar başvuru ücreti olarak 20 Türk Lirası ödeyecek. Adaylar ödeme işlemlerini ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Ödemeler" sayfasından ya da belirlenen banka, ATM ve internet bankacılığından yatırabilecekler.

EKPSS konu dağılımı nasıl olacak?

EKPSS'de adaylar Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerine tabii tutulacaklar.

Genel Yetenek bölümünde 15 Türkçe, 15 Matematik sorusu yer alacak.

Genel Kültür bölümünde ise 10 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6 Temel Yurttaşlık Bilgisi, 3 Türk Kültür ve Medeniyetleri, 5 Türkiye Coğrafyası ile 6 Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konulardan sorular olacak.