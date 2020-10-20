2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık başvuruları için son gün

20 Ekim 2020

2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve 2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Eczacılık) başvuruları başladı.

14-20 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak başvuru işlemlerinin ardından sınav 29 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak. Adaylar EUS ve STS başvurularını ÖSYM AİS ve ÖSMY Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.

2020-EUS başvuruları

14-20 Ekim'de alınacak başvuruların ücret ödemeleri 21 Ekim'de sona erecek. Adaylar sınav başvurusu 225 Türk Lirası ücret ödeyecek. EUS geç başvuruları ise 3 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek.

Eczacı olan ya da bu alanda eğitimine devam eden adaylar 2020-EUS başvurusunda bulunabilecek. İşte EUS başvuru şartları:

a) Eczacı olmak ya da bu alanda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmeti bulunması halinde bu mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

2020-STS başvuruları

STS başvuru işlemleri de 14-20 Ekim'de yapılacak, geç başvuruları 3 Kasım'da gerçekleştirilecek. Sınav ücreti olarak adaylardan 225 Türk Lirası tahsil edilecek.

STS'ye yurt dışında Eczacılık alanından eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik işlemlerinin yapılması talebiyle YÖK'e başvuran ve YÖK tarafından sınava girmesine karar veren adaylar başvurabilir.