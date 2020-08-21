2020 KPSS önlisans başvuru işlemleri başladı | 2020 KPSS

21 Ağustos 2020

Kariyerini devlet kadrolarında memur olarak sürdürmek isteyen vatandaşlar KPSS başvuruları için bekliyordu. Önlisans mezunu olan adayların merakla beklediği KPSS önlisans başvuru işlemleri bugün itibariyle başladı. KPSS önlisans başvurularının tamamlanmasının ardından sınavın uygulanması aşamasınaa geçilecek. İşte KPSS önlisans başvuru tarihleri ve merak edilen detaylar...

KPSS önlisans başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek KPSS önlisans öncesinde başvuru işlemleri 21 Ağustos Cuma başladı. Adaylar başvuru işlemlerini 2 Eylül 2020 Çarşamba tarihine kadar gerçekleştirebilecekler.

KPSS önlisans sınav tarihi ve sonuç tarihi

KPSS önlisans sınavı 25 Eylül 2020 Pazar tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 26 Kasım 2020 tarihinde ÖSYM Sonuç sayfasından adaylara duyurulacak. Adaylar sonuçları TCKN ve şifrelerini kullanarak öğrenebilecekler.

Sorular hangi konulardan çıkacak?

2020 KPSS önlisans sınavında adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek (Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık) alanlarından sorular sorulacaktır.

Sınav ücretleri nereden yatırılacak?

KPSS önlisans başvuru işlemlerini yapacak adaylar, sınav ücretlerini ATM'ler, internet bankacılığı ya da ÖSYM Ödemeler sayfasından yatırabilecek.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

KPSS A ve B nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.