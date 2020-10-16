2020-KPSS sonuçları için geri sayıma geçildi
Adayların merakla beklediği KPSS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM 2020 Sınav Takvimi'ne göre KPSS sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM AİS şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilecek ve KPSS sonuçlarını öğrenebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS'nin ardından adaylar heyecanla KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle bazı sınavlara dair tarihlerde değişiklikler olurken, KPSS sonuçları için açıklanan tarih değişmedi.
ÖSYM 2020 Sınav Takvimine göre KPSS sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (ÖSYM AİS) erişime açılacak. Sınava giren adaylar KPSS sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilecekler.