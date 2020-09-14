2020 KPSS soruları erişime açıldı! KPSS Lisans soruları

14 Eylül 2020

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2020-KPSS soruları ve cevaplarını adayların erişimine açtı. KPSS sorularının erişime açılması ÖSYM'nin internet sitesinden adaylara duyuruldu. Adaylar 2020 KPSS soruları ve cevaplarına 10 gün süreyle erişerek, KPSS sonuçları öncesinde sınav performanslarını değerlendirme fırsatı bulacaklar.

ÖSYM'den KPSS lisans soruları duyurusu

ÖSYM internet sitesinden yayımladığı duyuruyla 2020 KPSS Lisans sorularını erişime açtığını duyurdu. Yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"12 - 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin yayımladığı 2020 Sınav Takvimine göre 2020 KPSS Lisans sınavının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde erişime açılacak.