2020 KPSS tercih sonuçları ve sayısal bilgiler açıklandı

13 Ağustos 2020

KPSS tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merakla beklenen KPSS tercih sonuçlarını ÖSYM Sonuç sayfası üzerinden adaylarla paylaştı. Adaylar ÖSYM sistemine TCKN ve şifreleriyle giriş yaparak KPSS yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecekler.

ÖSYM'den KPSS açıklaması

ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruyla KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

Sayısal bilgiler adaylarla paylaşıldı

KPSS yerleştirme sonuçları ile birlikte "KPSS 2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler" de adaylarla paylaşıldı.

Buna göre ortaöğretim türünden 11 bin 878 aday tercih yaparken, 131 kontenjanın tamamı doldu. Ön lisans yerleştirme türünden 33 bin 137 aday tercih yaptı. Bu türde belirlenen 912 kontenjan doldu. Lisans yerleştirme türünde ise 62 bin 531 kişi tercih yaptı. bin 539 kontenjandan bin 536'sı doldu, 3 kontenjan ise boş kaldı.

Toplamda 107 bin 546 aday tercih yaparken, 2 bin 582 kontenjanın 2 bin 579'u doldu. 3 kontenjan ise boş kaldı.

KPSS tercih sonuçlarını öğrenmek için tıklayın.

Sayısal bilgileri incelemek için tıklayın.

KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları yaklaşıyor

Lisans düzeyindeki KPSS'nin gerçekleştirilmesinin ardından ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki KPSS için başvurular beklenmeye başladı.

Ön lisans düzeyinde sınava girecek adaylar başvuru işlemlerini 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabilecek. KPSS ortaöğretim başvuruları ise 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında olacak. Ayrıca KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.