2020 LGS tercih sonuçları ÖSYM Sonuç'tan açıklandı

10 Ağustos 2020

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sonuçlarını açıkladı. "meb.gov.tr" internet adresinden açıklanan sonuçların ardından öğrenciler şimdi kayıt işlemlerine başlayacak. Diğer yandan liselere nakil başvuruları ise 14 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

LGS tercih sonuçlarının ardından liselerin doluluk oranları da belli oldu. Buna göre; birinci yerleştirmede, sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve Anadolu liselerinde yüzde 100, Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yüzde 97 doluluğa ulaştı.

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Yerleştirme nakil takvimi açıklandı

MEB tarafından LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar 10-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında nakil başvurusunda bulunabilecekler. Başvuruların ardından 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

İlk sürecin ardından 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak. 2. nakil başvurularının sonuçları ise 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.

24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde ise boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için başvurular alınacak. 26-27 Ağustos tarihlerinde ise yatılılık başvuruları alınacak.

Son olarak 28 Ağustos 2020 tarihinde ise il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanacak, yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıtlar sisteme işlenecek.