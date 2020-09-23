2020 Sayıştay eleme başvuruları ne zaman? Sayıştay Eleme Sınavı

23 Eylül 2020

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Sayıştay eleme başvurularının başladığını duyurdu. 22 Eylül'de başlayan başvuru işlemleri 29 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek. Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı 1 Kasım 2020 Pazar günü Ankara'da uygulanacak.

ÖSYM duyurdu

Sayıştay eleme başvurularının başladığı ÖSYM tarafından duyuruldu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2020-Sayıştay Eleme), 01 Kasım 2020 Pazar günü Ankara’da uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 22-29 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-Sayıştay Eleme kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

Sınava dair detaylar açıklandı

2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı 1 Kasım 2020 tarihinde Ankara'da yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Cevaplama süresi ise 90 dakika olacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Başvurular nereden yapılacak?

Sayıştay Eleme Sınavı başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak, işlemlerini ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleştirecek.

Diğer yandan ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapılacak başvuru işlemleri ise resmi iş günlerinde ve saatlerinde gerçekleştirilecek.

Adayların sınav başvuruları öncesinde HES kodu almaları gerekiyor.