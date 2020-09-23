2020-YDS sınav giriş belgeleri paylaşıldı! YDS sınav yerleri
YDS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM, YDS sınav yerlerini açıkladığını internet sitesinden yaptığı duyuruyla adaylarla paylaştı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) sınav giriş belgelerini internet sitesinden erişime açtığını duyurdu. ÖSYM'den yapılan YDS sınav giriş belgeleri açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YDS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
2020-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN
YDS sınav yerlerinin açıklanması ile sınava girecek adaylar ÖSYM'nin internet sitesine akın etti. Adaylar 2020 YDS sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi sayfasından öğrenebiliyor.
YDS sınav giriş belgelerine ulaşmak isteyen adaylar ÖSYM AİS'e T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapabiliyor.