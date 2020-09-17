2020 YKS ek tercih başvuruları başlıyor | YKS ek tercih kılavuzu

17 Eylül 2020

YKS ek tercih başvuruları konusunda beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi. Prof. Dr. Aygün Twitter paylaşımıyla yaptığı açıklamada YKS ek tercih kılavuzunun erişime açılacağını açıkladı.

16 Eylül'de yapılan açıklamanın ardından 17 Eylül'de YKS tercih kılavuzu adayların erişimine açıldı ve YKS ek tercih başvuru süreci başladı. 17 Eylül'de başlayan başvuru süreci 23 Eylül'e kadar devam edecek. YKS ek tercih işlemleri ÖSYM'nin internet adresinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi sayfasından veya ÖSYM AİS Mobil uygulamasından gerçekleştirilecek.

YKS ek tercih süreci öncesinde açıklanan verilere göre bu dönemde devlet üniversitelerinden 11 bin 479, vakıf üniversitelerinde ise 10 bin 578 boş kontenjan bulunuyor. YKS ek tercih döneminde adaylar bu kontenjanlar için başvuru yapacak.

Ek tercih işlemlerini başlaması ile 2020 YKS'ye giren ve puanı hesaplanan öğrenciler tercih yapabilecekler. Bu noktada, merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar ise ek tercihlerde başvuru yapamayacak. Özel yetenek sınavı ile bir programa yerleştirilen adaylar ise ek tercih sürecinde tercihte bulunabilecek