2020 YKS ek yerleştirme kılavuzu için tarih verildi

16 Eylül 2020

YKS ek yerleştirme işlemleri öncesinde YKS ek yerleştirme kılavuzu için bekleyen adayların beklediği duyuru ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Aygün, YKS ek yerleştirme kılavuzunun yarın aday erişimine açılacağını duyurdu.

Adayların tercihlerini 17-23 Eylül tarihlerinde "http://ais.osym.gov.tr" adresi ve "ÖSYM AİS Mobil" uygulamasından yapabileceğini kaydeden Prof. Dr. Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS ek tercih işlemleri 17 Eylül 2020 tarihinde başlayacak ve 23 Eylül 2020'ye kadar devam edecek. Adaylar YKS ek tercih işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri sayfasından, ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecekler.

Ne kadar boş kontenjan var?

Ek tercihler öncesinde yapılan son açıklamaya göre devlet üniversitelerinde 11 bin 749 boş kontenjan bulunuyor. Vakıf üniversitelerinde ise 10 bin 578 boş kontenjan bulunuyor.

Kimler tercih yapabilir?

YKS ek tercih döneminde 2020 YKS'ye giren ve puanı hesaplanan öğrenciler tercih yapabilecek. Bu noktada, merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar ise ek tercihlerde başvuru yapamayacak.

Özel yetenek sınavı ile bir programa yerleştirilen adaylar ise ek tercih sürecinde tercihte bulunabilecekler.