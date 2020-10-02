2020-YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM Sonuç'ta

02 Ekim 2020

2020-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçlarını internet sitesinden öğrencilere duyurdu. YKS ek yerleştirme sonuçları sonrasında öğrenciler kayıt işlemlerini beklemeye başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 02 Ekim 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 05 – 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır." ifadeleri kullanıldı.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YKS ek yerleştirme sonuçları sonrasında sayısal veriler de adaylarla paylaşıldı.

Lisans alanında 20.807 devlet üniversitesi, 13.930 vakıf üniversitesi, 4.430 KKTC üniversiteleri, 281 diğer üniversitelerde toplamda 39.448 kontenjana 14.924 aday yerleşirken, 24.524 kontenjan boş kaldı.

Ön lisans alanında ise 62.066 kontenjana 33.427 öğrenci yerleştirilirken, 28.639 kontenjan boş kaldı.

Toplamda ise 101.514 kontenjana 48.351 öğrenci yerleştirildi. 53.163 kontenjan ise boş kaldı.