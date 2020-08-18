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2020 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS üniversite tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ardından üniversite tercihlerini yapan öğrenciler şimdi heyecanla tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor.

2020 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ardından adaylar büyük bir heyecanla YKS üniversite tercih sonuçları için bekliyor. TYT, AYT ve YDT puanlarını kullanarak tercihlerini tamamlayan adaylar bu günlerde "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi paylaşmadı. Adayların tercih işlemlerini 14 Ağustos tarihinde tamamladığı ve elektronik kayıtların 29 Ağustos 2020 tarihinde başlayacağı düşünüldüğünde üniversite tercih sonuçlarının da 17-28 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Kayıtlar ne zaman başlayacak?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihlerinde elektronik kayıt işlemleri başlayacak. Normal kayıt süreci ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Sonuçlar ÖSYM Sonuç'tan paylaşılacak

ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçlarını internet sitesinden adaylarla paylaşacak. Bunun dışında adaylara basılı bir sonuç belgesi ise gönderilmeyecek.

Ek tercihler eylülde

Üniversite tercih sonuçları ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından YKS ek tercih süreci başlayacak. Adaylar ÖSYM tarafından belirlenecek boş kontenjanlar için başvurularını yapabilecek. YKS ek tercih başvuruları ise 5-11 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme tercihleri için adaylar 20 TL ücret ödeyecek.

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