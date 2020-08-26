2020 YSK tercih sonuçları sorgulama | YKS sonuçları

26 Ağustos 2020

Öğrencilerin heyecanla beklediği 2020 YKS tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan YKS sonuçları kurumun internet sitesinden yayımlandı. Bu gelişmenin ardından binlerce öğrenci YKS tercih sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin internet sitesine akın ederken, zaman zaman siteye erişimde sıkıntı yaşandı.

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Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Eğitimine üniversitelerde devam edecek öğrenciler YKS tercih sonuçlarının ardından üniversite kayıtları için beklemeye başladı. Bir programa kayıt hakkını kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapacaklar. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Belirlenen tarihler arasında üniversitelere kayıt için başvurusunu yapmayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

Kontenjanların yüzde 10'u boş kaldı

2020 YKS sonuçları sonrasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS yerleştirme sonuçlarına dair raporunu yayımladı. Bu rapora göre; 752 bin 461 aday bir programa yerleşirken, programlardaki doluluk oranı ise yüzde 90'ı aştı.

Ek tercihler ne zaman başlayacak?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir programa yerleşemeyen adaylar YKS ek tercihlerini beklemeye başladı. YKS ek tercih sürecinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı ancak yakın zamanda bu sürece ilişkin bilgilerin de paylaşılması bekleniyor.