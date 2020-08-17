2020/1 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

17 Ağustos 2020

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 16 Ağustos 2020 Pazar günü gerçekleştirildi. 150 dakikalık tek oturumda gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar ALES sonuçları için beklemeye başladı.

ALES sonuçları eylülde açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ALES'in sonuçlarının ne zaman açıklanacağı 2020 başında yayımlanan ÖSYM Sınav Takvimi'nde duyuruldu. ALES sınav sonuçları 7 Eylül 2020'de açıklanacak.

Sonuçlar ÖSYM Sonuç sayfasından adaylarla paylaşılacak. Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamasından da sonuçlar öğrenilebilecek. Diğer taraftan adaylara sonuçlara dair bir belge gönderilmeyecek.

Sınav soruları bekleniyor

ALES sınav sonuçları öncesinde adaylar soru ve cevapların paylaşılmasını bekliyor.Geçmiş dönemlere bakıldığında ALES soruları ve cevaplarının birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Puan 5 yıl geçerli olacak

2020-ALES/1 sınavından alınan puanlar 5 yıl geçerli olacak. Adaylar 5 yıl boyunca bu sınavdan aldıkları ALES puanını kullanabilecekler.