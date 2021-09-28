2021 ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitiyor?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) ikinci üniversite kayıtları devam ediyor. Eğitimini tamamladıktan sonra farklı bir programda eğitim görmek isteyen, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak isteyen adaylar ATA AÖF ikinci üniversite kayıtlarını bekliyor.

Kesin kayıt süreci devam ediyor

ATA AÖF ikinci üniversite ön kayıt süreci 1 Haziran'da başlamıştı. Kesin kayıt tarihleri ise 31 Ağustos'ta başladı ve adaylar ATA AÖF ikinci üniversite kayıtlarını 3 Ekim 2021 tarihine kadar yapabilecek.

İkinci üniversite kapsamında yer alan programlar

ATA AÖF ikinci üniversite kapsamında lisans ve önlisans programları bulunmaktadır.

Lisans düzeyinde; Çocuk Gelişimi, Egzersiz ve Spor Bilimleri ,Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme, Kamu Yönetimi, Reklamcılık, Rekreasyon, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji ve Tarih programları yer alırken, önlisans düzeyinde ise Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Bilgi Yönetimi, Büro Yönetimii ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Emlak Yönetimi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İslami İlimler, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme Yönetimi, Laborant ve Veteriner Sağlık, Lojistik, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Özel Güvenlik ve Koruma, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Reklamcılık, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Spor Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yeni Medya ve Gazetecilik, Yerel Yönetimler bölümleri bulunmaktadır.

ATA AÖF ikinci üniversite kapsamında lisans öğrencileri ya da mezunlar hem lisans hem de önlisans programlarına, önlisans öğrencileri ve mezunları ise sadece önlisans programlarına başvurabilirler.