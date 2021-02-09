2021 Bursluluk Sınavı tarihleri ne zaman bitecek?

Bursluluk Sınavı başvuruları binlerce öğrenci tarafından bekleniyordu. Öğrencilerin ve velilerin bekledikleri Bursluluk Sınavı başvuruları 8 Şubat itibariyle başladı ve öğrenciler 26 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru işlemlerine devam edebilecekler. Bursluluk Sınavı başvurusu yapmak isteyen adaylar, MEB ve e-Okul internet adreslerinden başvuru işlemlerini yapabilecek ve 25 Nisan 2021 saat 10.00'da yapılacak sınava girebilecekler.

http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak başvurularda öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde öğrencinin öğrenimine devam ettiği okul müdürlüklerinden sınav başvurunu tamamlayabilecek.

Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve Bursluluk Sınavı başvurusunu tamalayabilecek. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilmesi gerekiyor.

Bursluluk Sınavı başvurularının ardından sınav giriş belgeleri için bekleyiş başlayacak. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer alacağı belgeler sınav tarihinden en az 7 gün önce MEB'in internet sitesinden yayımlanacak.