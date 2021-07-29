2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM, DGS sonuçları için tarih verdi

Üniversitelerin iki yıllık önlisans eğitimini tamamlayan ve bu noktadan sonra dört yıllık lisans eğitimine devam etmek isteyen adayların katıldığı DGS, geçtiğimiz süreçte ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler merakla DGS sonuçları için beklemeye başladı.

ÖSYM'nin yıl başında paylaştığı sınav takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos'ta ÖSYM Sonuç sayfasından açıklanacak. Adaylar DGS sonuçlarını bu sayfadan T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

DGS nedir?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.