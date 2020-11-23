2021 İOKBS Bursluluk Sınavı tarihi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS Bursluluk Sınavı'nın yeni yıl tarihi duyuruldu.

Bakanlık tarafından açıklanan tarihe göre Bursluluk Sınavı 25 Nisan 2021'de yapılacak. Tek otorumda gerçekleştirilecek sınav saat 10.00'da başlayacak. Öğrencilere İOKBS Bursluluk Sınavında 100 soru sorulurken, 120 dakika süre tanınacak.

Bursluluk Sınavı hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İOKBS'ye girecek öğrencilerin bulundukları sınıfların birinci dönem müfredatından ve kazanımlarından sorumlu olacaklarını söylerken, "Ayrıca bu sınava girecek 10’uncu ve 11’uncu sınıf öğrencilerimiz 9’uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9’uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak." dedi.

Bursluluk Sınavı nedir?

Devlet, uzun yıllardır ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve kalacak yer desteği sağlamaktadır. İhtiyaç sahibi parlak öğrencilerin belirlenmesine ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı aracılığıyla karar verilir. Eski ismi Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda yüksek not alan öğrenciler devlet tarafından devlet yurtlarına yerleştirilir ve burs desteği alır. Tüm burslar ve kalacak yer geri ödemesizdir.

Ön başvuru koşulları nelerdir?