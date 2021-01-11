2021 Türkiye Bursları başvuruları başladı

Türkiye Bursları başvuruları başladı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen Türkiye Bursları başvurularına ilginin yoğun olması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 172 ülkeden 156 bin başvurunun yapıldığı Türkiye Bursları, dünyanın dört bir yanından öğrencilere Türkiye'de eğitim fırsatı sunuyor.

Üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt, barınma, ücretsiz mesleki ve akademi programlar ve gidiş-dönüş uçak bileti imkanlarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak öne çıkan Türkiye Bursları için başvurular tüm ülkelerden yapılabiliyor.

10 Ocak-20 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak Türkiye Bursları başvuruları lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinden Türkiye'de eğitim almak isteyen adaylara açık olacak.