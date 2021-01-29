2021 YKS ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) konusunda bir duyuru yayımladı. Eğitimine üniversitelerde devam etmeyi hedefleyen milyonlarca öğrencinin merakla yanıt aradığı, YKS ne zaman yapılacak, sorusu bu açıklama ile yanıt buldu.

Prof. Dr. Aygün sosyal medyadan duyurdu

ÖSYM'nin 2021 Sınav Takvimini yayımlamasıyla YKS tarihi belli olurken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sınav tarihini sosyal medya hesabından öğrencilerle paylaştı. Aygün paylaşımında, “2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim. 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Başvuru tarihleri

2021 için başvurular 4 Şubat'ta başlayacak. YKS başvurularının biteceği tarih ise 2 Mart 2021. Geç başvuru günü ise 17 Mart 2021’den 18 Mart 2021 saat 23:59’a kadar.

Ertelenen sınavların tarihleri belli oldu

Pandemi nedeniyle ertelenen ALES, YÖKDİL gibi sınavların tarihleri de ÖSYM 2021 Sınav Takviminin açıklanmasıyla belli oldu. Buna göre, COVID-19 tedbirleri ile ertelenen ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT ise 11 Nisan'da yapılacak.