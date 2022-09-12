2022-2023 okul saatleri: Tam gün okul giriş-çıkış saatleri belli oldu

Okul saatleri 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığı günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci 12 Eylül itibariyle okullarda ders başı yaparken, yeni dönemde öğrenciler ve veliler okul saatlerini araştırmaya başladı. 2022-2023 okul saatleri tam gün, sabahçı ve öğlenci olmak üzere değişkenlik gösteriyor.

Okul saatleri

2022-2023 okul saatlerinde sabahçı öğrenciler 07.30-08.00 saatleri arasında ders başı yaparken, öğlenci öğrenciler ise 12.30-13.30 arasında derslerine başlıyor.

Tam gün okul giriş-çıkış saatleri

Tam gün eğitim veren okullarda ise giriş saatleri 08.30-09.00 arasında başlıyor. Okul çıkış saati ise 15.00-15.30 arasında olacak.

Anaokul ve 1. sınıflar erken başladı

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 Eylül'de okullarda yüz yüze yürütülen uyum eğitimine katıldı. Bu çerçevede, 165 bin 450 öğretmen tarafından toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verildi.