2022 KPSS ne zaman yapılacak? İşte ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS tarihleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısa adıyla KPSS, her yıl ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenleniyor. Yurt genelinde yapılan sınavlara katılan adaylar, devlet kadrolarında açılacak boş kadrolara yerleşebilmek adına, KPSS'den iyi bir puan almaya çalışıyor. Kariyer hedefini kamu kurum ve kuruluşları olarak belirleyen adayların mutlaka girmesi gereken sınavın tarihleri ise her yıl ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde paylaşılıyor.

Bu yılın sınav takvimine göre; KPSS lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültürve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında toplanacak.

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, yapılması bekleniyor.

2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi ise 2 Ekim 2022 olarak belirlendi.

KPSS nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.